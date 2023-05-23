Шольц о завершении войны: закончится членством Украины в Евросоюзе

По словам главы немецкого правительства, он уверен в том, что России не удастся одержать победу в войне против Украины.

"Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз в качестве полноправного члена", - подчеркнул Шольц.

Он также отметил что его партия социал-демократов, которая сейчас входит в правящую коалицию, поддерживает действие в Европе принципов неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.