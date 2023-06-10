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Шольц призвал Грузию провести необходимые реформы для вступления в ЕС

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Берлине с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Обсудили грузинскую заявку на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Канцлер Шольц заявил, что Германия продолжает поддерживать Грузию на пути в Европейский Союз и призвал грузинское правительство предпринять шаги по внедрению необходимых реформ.

"Рекомендации Еврокомиссии указывают путь к получению статуса кандидата. Канцлер призвал правительство Грузии своевременно и с максимальной решимостью принять необходимые меры в ближайшие недели", - отметил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт

Он добавил, что оба лидера договорились продолжать свой открытый и ориентированный на результат диалог.

Реакция ЕС и НАТО на возобновление авиасообщения между Грузией и РФ

Грузии передали официальный демарш от имени 27 государств Европейского союза из-за возобновления авиасообщения с РФ. Посол Евросоюза в Тбилиси заявил, что такое решение Грузии противоречит решимости ЕС изолировать Россию из-за войны против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает от Грузии соблюдения санкций против России.

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ГрузияВступление в ЕСОлаф Шольц