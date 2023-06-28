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Шольц: Запад хочет помочь Украине обороняться, а не сменить режим в России

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Целью стран Запада сейчас является помощь Украине в обороне от российского вторжения, а не смена путинского режима.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что надеятся на свержение режима в России во время бунта основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина было бы бессмысленно, поскольку не факт, что такой вариант развития событий "был бы лучше".

"Войска "Вагнера" - это военное подразделение, которое действует очень агрессивно по всему миру, и непосредственно в войне России против Украины", - добавил канцлер.

Он также отметил, что неудавшийся мятеж ослабил российского диктатора Владимира Путина.

"Я действительно считаю, что он ослаблен, поскольку это показывает, что в структурах авторитарной власти есть трещины, и он не так прочно сидит в седле, как он всегда утверждает", - рассказал Шольц.

Канцлер уточнил, что пока неясно, заставит ли такая ситуация Россию вывести войска из Украины и начать мирные переговоры.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" обвинил регулярную армию России в ударе по тыловым лагерям своих наемников. Под этим предлогом он начал попытку государственного переворота, требуя сменить военное руководство и министра обороны.

Пригожину со своими наемниками быстро удалось взять под контроль Ростов и военные объекты, которые находятся в области. Солдаты продолжали движение на Москву, но такой сценарий продлился недолго - Пригожин решил остановить их после разговора с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Почему бунт настолько быстро провалился - в комментарии РБК-Украина объясняли эксперты.

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Владимир ПутинЧВК ВагнераЕвгений ПригожинОлаф ШольцВойна России против УкраиныПереворот в России