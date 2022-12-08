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Шольц считает, что ядерную угрозу со стороны России удалось остановить

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Риск использования Россией ядерного оружия снизился. Эскалацию удалось предотвратить благодаря международному давлению.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Funke и Ouest-France.

По словам Шольца, ядерную угрозу со стороны России удалось сдержать, хотя жестокая война в Украине продолжается.

"Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. В ответ на то, что международное сообщество очертило красную линию", - сказал канцлер.

Комментируют заявление президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении гарантий безопасности России, Шольц сказал, что приоритетом является "немедленное прекращение войны и вывод войск".

"Потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Конечно, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы предлагали это перед войной, и эта позиция не изменилась", - добавил политик.

Также канцлер высказался о предоставлении Украине военной помощи. Шольц заявил, что Германия является одним из крупнейших партнеров Украины после США, в том числе и по поставкам оружия.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить прямую войну между Россией и НАТО. В таком конфликте будут только проигравшие - во всем мире", - подчеркнул Шольц.

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин снова пригрозил ядерным оружием Украине, заявил, что угроза ядерной войны растет.

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Олаф ШольцЯдерное оружиеРоссийская ФедерацияВойна в Украине