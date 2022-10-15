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Шольц выступил за реформирование и расширение Европейского союза

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз следует реформировать, а также постепенно отменить принцип единодушия при принятии решений во внешней политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

"Единый Европейский союз, состоящий из 27, 30, 36 государств, в котором проживает более 500 млн свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире", - заявил канцлер.

Шольц призвал к скоординированным закупкам оружия и оборудования, созданию сил быстрого реагирования ЕС до 2025 года и настоящей штаб-квартиры Евросоюза для европейских вооруженных сил.

Также Шольц выступил за реформирование и расширение Европейского союза, призвав к постепенной отмене принципа единодушия при принятии решений во внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика. Как отметил канцлер ФРГ, не следует также упускать из виду беспокойство малых государств-членов. В резолюции конгресс высказался среди прочего за дальнейшую поддержку Украины, включая военную, и дальнейшие санкции против России.

Напомним, что Германия призывает президента РФ Владимира Путина даже не допускать применения ядерного оружия против Украины.

Также Шольц назвал вторжение РФ в Украину "крестовым походом" против коллективного Запада.

Стало известно, что у Шольца оскандалились из-за сравнения танков Leopard с "Фау-2".

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Евросоюз