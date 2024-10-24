Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО

Страна, которая воюет, не может стать членом НАТО. Поэтому приглашение Украины в Альянс не стоит на повестке дня.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF .

Шольц напомнил, что НАТО приняло решение о перспективах вступления Украины на саммитах в Вильнюсе и Вашингтоне, и, по его мнению, "пока нет необходимости в каких-то новых решениях за пределами этого".

"Воюющая страна не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашения обычно довольно быстро связывают с членством", - добавил он.

Более того, канцлер Германии заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину требует взвешенных действий, которые, с одной стороны, гарантируют поддержку Киеву, а с другой стороны, гарантируют, что это не превратится в войну между Москвой и НАТО.

"Это то, где я очень четко выражаю свою позицию и не изменю ее", - подчеркнул он.