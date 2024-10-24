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Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО

Германия, Четверг 24 октября 2024 21:36
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Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Страна, которая воюет, не может стать членом НАТО. Поэтому приглашение Украины в Альянс не стоит на повестке дня.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

Шольц напомнил, что НАТО приняло решение о перспективах вступления Украины на саммитах в Вильнюсе и Вашингтоне, и, по его мнению, "пока нет необходимости в каких-то новых решениях за пределами этого".

"Воюющая страна не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашения обычно довольно быстро связывают с членством", - добавил он.

Более того, канцлер Германии заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину требует взвешенных действий, которые, с одной стороны, гарантируют поддержку Киеву, а с другой стороны, гарантируют, что это не превратится в войну между Москвой и НАТО.

"Это то, где я очень четко выражаю свою позицию и не изменю ее", - подчеркнул он.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, хотя на июльском саммите НАТО в Вашингтоне Киев не получил приглашения в Альянс, разговоры о будущем Украины до сих пор не стихают.

На прошлой неделе глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что странам НАТО необходимо обсудить, на каких условиях Украина получит приглашение и присоединится к блоку.

В то же время в начале этой недели президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство стран НАТО поддерживают приглашение Украины в НАТО. Но у нескольких стран остается сдержанная позиция, добавил он.

Сегодня же Politico сообщило, что приглашения Украины в НАТО блокируют семь стран.

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