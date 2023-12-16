Шольц выразил надежду, что Украине удастся получить 50 млрд евро от ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон надеются, что Украина получит помощь от ЕС.

"У нас есть другие способы помочь Украине, но мы не отказались от цели найти решение здесь", - сказал канцлер Германии.

Помощь Украине от ЕС

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд евро до 2027 года. Вчера, 14 декабря, Лидеры стран ЕС обсудили эту инициативу на саммите в Брюсселе

Венгрия ночью 15 декабря наложила вето на решение, все остальные 26 стран его поддержали.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не одобрит такое решение, пока блок не выплатит все предназначенные для его страны средства, которые были заморожены.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что решение о выделении Украине 50 млрд евро уже принципиально принято. Все юридические процедуры должны быть завершены в январе.