Германия может урезать бюджетные расходы: что известно и при чем здесь Украина

Что известно о сокращении немецких расходов и повлияет ли это на помощь Украине, разбиралось РБК-Украина .

Как сообщило FAZ со ссылкой на внутренние правительственные документы и данные своих источников, министр финансов Кристиан Линднер в начале августа проинформировал Министра обороны Бориса Писториуса о сокращении расходов на помощь Украине.

Речь идет о том, что помощь Украине будет предоставляться только из средств, которые уже предусмотрели в немецком бюджете - это 8 млрд евро в этом году и 4 млрд евро в следующем. Никакие другие дополнительные заявления от немецкого Минобороны, по данным FAZ, не будут утверждаться правительством.

В чем причина

В Германии существует так называемый бюджетный тормоз - формальный лимит для государственного долга, который не может преступать немецкое правительство. Последние годы государственный долг Германии лишь рос, достигнув в 2023 году рекордного показателя – 1,69 триллиона евро. В пересчете на количество жителей госдолг составил 20 078 евро на душу населения. В первом квартале 2024 года долг продолжил расти.

Увеличение госдолга, как отмечало Федеральное статистическое управление Германии, связано с ростом расходов на специальный фонд Бундесвера для модернизации немецкой армии и финансирования мер по смягчению энергокризиса, вызванного войной РФ против Украины.

Поэтому еще в прошлом году в Берлине начали обсуждать разные варианты сокращения расходов, чтобы соблюсти формальный лимит, который составляет 0,35% немецкого ВВП. Так, к примеру, в федеральном бюджете на 2024 год были сокращены расходы на соцподдержку безработных.

Что будет с помощью Украине

На сегодня Германия занимает первое место в ЕС по уровню поддержки Украины. Как уже упоминалось, вся немецкая помощь, обещанная в рамках уже заложенных в бюджете средств, будет выделена Украине. Ограничения, если и будут, то коснутся исключительно дополнительных растрат.

В частности, представитель немецкого Минобороны генерал-майор Кристиан Фрейдинг заявлял, что до конца 2024 года Германия передаст Украине ряд пакетов военной помощи, в которые войдут четыре батареи ЗРК Iris-T, танки Leopard, зенитные установки Gepard, самоходные гаубицы PzH 200, а также много другого вооружения.

В то же время, по информации FAZ, немецкое правительство работает с партнерами из "Группы семи", чтобы финансировать военную поддержку Украины за счет замороженных российских активов.

Как известно, этим летом Евросоюз перевел в специальный фонд первые средства, полученные от замороженных активов РФ, которые будут потрачены на военную поддержку и восстановление Украины. Однако на саммите в июне страны G7 договорились о выделении 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ, но в настоящее время страны "семерки" продолжают обсуждать механизм.