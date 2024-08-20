Шольц отверг обвинения в том, что Германия планирует сократить поддержку Украины

По словам Шольца, сейчас поколебать обещания Германии оказывать помощь Киеву "вообще ничего" не может. Он также удивлен заявлениям о том, что Берлин намерен сократить военную поддержку Украины.

Шольц напомнил, что правительство Германии запланировало на будущий год выделение 4 миллиардов евро на военную помощь Киеву – это самая большая сумма среди всех стран Европы.

Что предшествовало

На днях немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) написало о том, что якобы правительство Германии планирует урезать бюджетные расходы. В частности, Берлин вроде бы планирует перестать выделять новые средства на военную помощь Украине .

Однако позже в Германии заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине для защиты от российской агрессии столько времени, сколько нужно.

Кроме этого немецкое правительство заявило, что вместо того, чтобы тратить деньги налогоплательщиков, оно хочет использовать доходы от замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине в координации со своими партнерами по G7.

Сам Шольц также заявлял, что Германия продолжит поддерживать Украину, в том числе с помощью кредита на 50 млрд евро в рамках "Группы семи".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .