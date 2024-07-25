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Марченко сообщил, когда Украина рассчитывает на 50 млрд долларов под российские активы

Украина, Четверг 25 июля 2024 13:16
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Марченко сообщил, когда Украина рассчитывает на 50 млрд долларов под российские активы Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина призывает страны G7 ускорить техническое решение вопроса о направлении Украине около 50 млрд долларов кредитов, которые будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление онлайн на встрече министров финансов, глав центробанков стран-членов G7, руководства МВФ и Всемирного банка, Европейской комиссии и ОЭСР.

"Война продолжается, значительные финансовые потребности сохраняются. Важно найти механизмы, как обеспечить Украину необходимыми средствами уже с первых дней 2025 года. Именно поэтому нам нужно ускорить разработку процедур использования доходов от замороженных российских активов. 50 млрд долларов позволят обеспечить самые насущные потребности Украины в 2025 году и усилить устойчивость в условиях широкомасштабной войны", – сказал Марченко.

Министр финансов сообщил, что с начала войны внешнее финансирование составляет 89,6 млрд долларов. В 2024 году в госбюджет уже поступило 16 млрд долларов международной поддержки. Партнеры заверили в направлении необходимого объема внешней помощи в полном объеме, то есть в общей сложности 38 млрд долларов в 2024 году.

Марченко рассказал, что в первом полугодии 2024 года таможенные и налоговые доходы государственного бюджета составили 20,7 млрд долларов (+10% к плану или +1,6 млрд долларов).

"Минфин продолжает принимать меры по наращиванию внутреннего потенциала. Недавно правительство предложило Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс, которые позволят профинансировать дополнительные военные расходы. В 2024 году необходимо мобилизовать дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей", - отметил министр.

Напомним, в июне страны "Большой семерки" договорились о структуре кредита , основанной на размерах их экономик, чтобы предоставить Украине около 50 млрд долларов. Страны "Большой семерки" будут выдавать Украине кредиты, погашаемые за счет прибыли, полученной от замороженных российских средств. Это поможет Украине покрыть ее потребности в финансировании до 2025 года и в последующий период.

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Министерство финансов Украины
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