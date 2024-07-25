Марченко сообщил, когда Украина рассчитывает на 50 млрд долларов под российские активы

Украина призывает страны G7 ускорить техническое решение вопроса о направлении Украине около 50 млрд долларов кредитов, которые будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление онлайн на встрече министров финансов, глав центробанков стран-членов G7, руководства МВФ и Всемирного банка, Европейской комиссии и ОЭСР.

"Война продолжается, значительные финансовые потребности сохраняются. Важно найти механизмы, как обеспечить Украину необходимыми средствами уже с первых дней 2025 года. Именно поэтому нам нужно ускорить разработку процедур использования доходов от замороженных российских активов. 50 млрд долларов позволят обеспечить самые насущные потребности Украины в 2025 году и усилить устойчивость в условиях широкомасштабной войны", – сказал Марченко.

Министр финансов сообщил, что с начала войны внешнее финансирование составляет 89,6 млрд долларов. В 2024 году в госбюджет уже поступило 16 млрд долларов международной поддержки. Партнеры заверили в направлении необходимого объема внешней помощи в полном объеме, то есть в общей сложности 38 млрд долларов в 2024 году.

Марченко рассказал, что в первом полугодии 2024 года таможенные и налоговые доходы государственного бюджета составили 20,7 млрд долларов (+10% к плану или +1,6 млрд долларов).

"Минфин продолжает принимать меры по наращиванию внутреннего потенциала. Недавно правительство предложило Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс, которые позволят профинансировать дополнительные военные расходы. В 2024 году необходимо мобилизовать дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей", - отметил министр.