Шольц: Украина за 5 лет получит от Германии вооружения на 17 млрд евро

Как отметил канцлер ФРГ, его страна после США является лидером по оказанию Украине поддержки, в том числе и в военном плане.

Также Шольц констатировал, что широкомасштабная военная агрессия России продолжает "очень сильно волновать всех нас".

"С начала войны и примерно до 2027 года, возможно, мы потратим 17 миллиардов евро только на поставки оружия, которые мы из Германии финансируем для Украины", - сказал он.

Военная помощь Украине от Германии

Около трех недель назад министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявила, что ФРГ выделит для Украины 381 млн евро помощи. Деньги пойдут на гуманитарные нужды.

Также сообщалось, что Берлин намерен передать Украине еще десятки зенитных установок Gepard. Речь идет о 45 зенитках.

Напомним, что вчера, 13 июля, в правительстве Германии заявили, что страна уже передала новый пакет военной помощи Украине, в который вошла техника для новых зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, "зенитки" против Shahed-136 и других дронов, боеприпасы и прочее.