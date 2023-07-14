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Шольц: Украина за 5 лет получит от Германии вооружения на 17 млрд евро

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Пятница 14 июля 2023 23:25
Шольц: Украина за 5 лет получит от Германии вооружения на 17 млрд евро Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Поставки вооружения в Украину от Германии с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году и по 2027 год достигнут объемов на общую сумму около 17 миллиардов евро.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его пресс-конференции.

Как отметил канцлер ФРГ, его страна после США является лидером по оказанию Украине поддержки, в том числе и в военном плане.

Также Шольц констатировал, что широкомасштабная военная агрессия России продолжает "очень сильно волновать всех нас".

"С начала войны и примерно до 2027 года, возможно, мы потратим 17 миллиардов евро только на поставки оружия, которые мы из Германии финансируем для Украины", - сказал он.

Военная помощь Украине от Германии

Около трех недель назад министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявила, что ФРГ выделит для Украины 381 млн евро помощи. Деньги пойдут на гуманитарные нужды.

Также сообщалось, что Берлин намерен передать Украине еще десятки зенитных установок Gepard. Речь идет о 45 зенитках.

Напомним, что вчера, 13 июля, в правительстве Германии заявили, что страна уже передала новый пакет военной помощи Украине, в который вошла техника для новых зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, "зенитки" против Shahed-136 и других дронов, боеприпасы и прочее.

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