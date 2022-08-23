Шольц і Трюдо домовилися про заміну російської сировини і допомогу Україні

Однією з головних цілей триденної поїздки до Канади, яку Шольц здійснює у супроводі віцеканцлера і міністра економіки ФРН Роберта Хабека і великої делегації представників ділових кіл, є значне зміцнення економічних відносин з Канадою, досягнення домовленості про постачання до Німеччини енергоносіїв і сировини.

При цьому основна увага приділяється тісній кооперації в області виробництва і транспортування зеленого водню. Крім того, обговорюється питання постачання з Канади до Німеччини зрідженого природного газу (СПГ), а також таких мінералів і металів, як нікель, кобальт, літій і графіт.

Що стосується СПГ, то прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв, що питання про його експорт до ЄС через Атлантику буде вивчено. За його словами, однією з проблем, пов'язаних з постачанням СПГ, є недостатній рівень інвестицій в інфраструктуру.

"Однак ми розглядаємо всі варіанти, щоб допомогти німцям і європейцям в короткостроковій перспективі, оскільки майбутньої зими вони зіткнуться з реальною проблемою", - заявив Трюдо.

Говорячи на брифінгу в Монреалі про допомогу Україні, Шольц підкреслив, що післявоєнна відбудова країни є "важливим завданням, в якому світова спільнота має своєчасно визначити правильний курс".

Він підкреслив, що відновленням країни потрібно займатися вже зараз, під час війни. Крім того, за його словами, важливим завданням залишається забезпечення постачання зброї на схід України.

Канцлер Німеччини також подякував Канаді за рішення зробити виключення з санкцій і повернути в Європу після обслуговування турбіну для "Північного потоку".

Нагадаємо, за даними видання Die Welt, до початку повномасштабного вторгнення в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв президенту Росії Володимиру Путіну, що Україна в найближчі десятиліття не стане членом НАТО.

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