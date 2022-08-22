Шольц перед війною заявив Путіну, що Україна не вступить до НАТО ще 30 років

До початку повномасштабного вторгнення в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв президенту Росії Володимиру Путіну, що Україна в найближчі десятиліття не стане членом НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt .

"Цього не відбудеться в найближчі 30 років", - заявив канцлер.

За словами Шольца, Путін не хоче приймати ліберальні і відкриті суспільства в Європі і почав війну з "абсолютно абсурдних причин" - наприклад, російський диктатор говорив канцлеру, що Україна і Білорусь не повинні існувати як окремі держави.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявляв, що рішення про проведення "спеціальної операції" в Україні було прийнято нібито через неприйнятних загроз безпеці Росії, створених Урядом України.

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