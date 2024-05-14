Шольц о третьей системе Patriot для Украины: непростое решение, это пример для других стран

Канцлер напомнил, что Германия обязалась поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Как вы знаете, мы решили сейчас представить Украине третью систему Patriot, и это было решение, которое было не таким уж и простым, потому что у нас таких систем не очень много, но это было важно сделать", - сказал Шольц.

Он добавил, что Германия надеется, что некоторые другие европейские страны последуют этому примеру, потому что Украине нужно больше боеприпасов, артиллерии, танков и ПВО, и особенно Patriot.