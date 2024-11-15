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Шольц: у Трампа "более взвешенная" позиция по войне в Украине, чем принято считать

Пятница 15 ноября 2024 22:43
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Шольц: у Трампа "более взвешенная" позиция по войне в Украине, чем принято считать Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У избранного президента США Дональда Трампа более взвешенная позиция по войне России против Украины, чем предполагается. Он не пойдет на мир против воли украинцев.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron’s.

Шольц рассказал, что у него в воскресенье был "неожиданный, но подробный и хороший" разговор с Трампом. Они обсудили ситуацию вокруг войны в Украине.

По словам канцлера, у него сложилось впечатление, что Трамп "занимает более взвешенную позицию, чем принято считать". Шольц верит, что Трамп "не пойдет по головам украинцев", чтобы добиться мира.

При этом глава немецкого правительства заверил, что его страна не согласиться на мир в Украине "по принуждению".

Переговоры Шольца с Путиным

Напомним, Олаф Шольц сегодня также провел первые за два года переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Канцлер в ходе диалога призвал главу Кремля вывести свои войска из Украины, прекратить войну и начать мирные переговоры. Также, как отметили в Кабмине ФРГ, Шольц предупреждал президента Украины Владимира Зеленского о таком разговоре.

Но сам глава украинского государства раскритиковал такой звонок Шольца. По его словам, это "ящик Пандоры".

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Дональд Трамп Война в Украине Олаф Шольц
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