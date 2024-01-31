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Шольц и четыре лидера ЕС призвали усилить военную помощь Украине

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пять лидеров ЕС призвали усилить поддержку Украины. Они написали общее письмо-обращение к партнерам и союзникам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Письмо-обращение написали канцлер Германии Олаф Шольц, премьеры Дании Мэтте Фредериксен, Чехии Петр Фиала, Эстонии Кая Каллас и Нидерландов Марк Рютте. Они призвали к коллективным усилиям для долгосрочной поддержки Украины.

Политики отметили, что воля Украины к борьбе сохраняется и является источником вдохновения для Европы. Но на фоне длительного конфликта назревают проблемы, в частности, с нехваткой артиллерийских боеприпасов, а обязательства по военной поддержке рискуют не отвечать потребностям.

"Мы должны восстановить нашу решимость и удвоить наши усилия, чтобы обеспечить поддержку только, сколько потребуется. Сегодня актуально обеспечение боеприпасами и системами вооружения, включая гаубицы, танки, БПЛА и средства противовоздушной обороны, которые так остро нужны Украине на земле", - говорится в письме.

Также лидеры пяти стран ЕС призывают ускорить поставку боеприпасов путем передачи снарядов из складов стран-членов Европейского союза или совместной закупки.

"Наша способность продолжать поддерживать оборону Украины как зимой, так и в долгосрочной перспективе решающая. На самом деле, это вопрос нашей общей европейской безопасности, а для мужественных военнослужащих Украины - вопрос жизни и смерти", - подчеркивают пять лидеров ЕС.

Февральский саммит ЕС

1 февраля в Брюсселе пройдет саммит Европейского совета. Украина рассчитывает, что там будет принято положительное решение о выделении финансовой поддержки в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Напомним, что помощь Украине блокирует венгерский премьер Виктор Орбан. В ЕС намекнули, что получили положительный сигнал от Венгрии по пакету помощи для Украины.

По данным Bloomberg, Венгрия также передумала блокировать создание военного фонда ЕС на 5,4 млрд евро для Украины.

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