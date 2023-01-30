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Шольц раскритиковал немецких политиков, призывавших предоставить Украине истребители

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Позиция правительства Германии по истребителям для Украины не изменилась. Поэтому дебаты по этому вопросу внутри Германии должны прекратиться.

Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Шольц во время своего визита в столицу Чили прокомментировал дискуссии среди немецких политиков о возможности передать Украине современные истребители. Канцлер заявил, что этот вопрос нуждается в серьезных обсуждениях, а не конкуренции, при которой "на первый план выходят внутриполитические мотивы вместо поддержки Украины".

По словам главы немецкого правительства, к таким важным темам как оружие нужно подходили рационально.

"Такие же нелепые просьбы, как развертывание сухопутных войск, были отклонены. Об этом сейчас все сказано, в том числе и мной", - подчеркнул он.

При этом немецкие издания отмечают, что Шольц выглядел раздраженным, отвечая на вопросы об истребителях.

Напомним, сопредседатель Социал-демократической партии Германии (партия Шольца) Заскиа Эскен не исключила поставки Берлином истребителей Украины.

Стоит отметить, что ранее Олаф Шольц исключил возможность передачи Украине современных боевых самолетов.

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