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В партии Шольца не исключают поставки истребителей Украине

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Берлин, Понедельник 30 января 2023 03:50
В партии Шольца не исключают поставки истребителей Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Германия не должна стать стороной в войне России против Украины, но при этом Берлин ведет переговоры с союзниками по поводу всех поставок Киеву.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW, об этом заявила сопредседательница Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен, отвечая на вопрос о поставках истребителей.

Сопредседательница партии, возглавляющей коалиционное правительство под руководством канцлера ФРГ Олафа Шольца, не стала однозначно исключать возможность поддержки Украины истребителями, указав, что "решающим фактором является то, чтобы Германия и НАТО не стали стороной в этой войне".

Она отметила, что правительство ФРГ ведет "очень тесные консультации" с американскими коллегами по подобным вопросам. В то же время для ФРГ было важно дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что Берлин каждым своим решением "отвергает российскую агрессию", добавила Эскен.

Ранее Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине современные истребители, чтобы не "повышать ставки".

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Олаф Шольц
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