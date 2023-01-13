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Шольц раздражен давлением на правительство касательно передачи танков Leopard 2 Украине, - СМИ

Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Канцлер Германии Олаф Шольц раздосадован дискуссией и давлением на правительство по передаче танков Leopard 2 для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Издание отмечает, что у Социал-демократической партии наоборот растет недовольство по этому вопросу. Шольц же сказал депутатам, что он раздражен тем, что дискуссию по танкам в Германии используют для нападок на его правительство.

"На закрытом заседании группы депутатов СДПГ 13 января Шольц упорно отстаивал свою позицию по передаче Leopard Украине и жаловался на то, что в этом вопросе все слишком перегрето", - говорится в материале.

Также издание сообщает, что у некоторых депутатов растет нетерпение в вопросе Leopard из-за изменения стратегии некоторых стран-партнеров. Депутат Майкл Рот сообщил, что военная ситуация в Украине меняется каждый день, а потому нужно быстрее принимать решения по поставкам вооружений. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин хочет и дальше наступать в Украине, поэтому нужно объединиться и поставлять Украине танки западного образца.

Член партии Шольца Андреас Шварц заявил, что в промышленности достаточно Leopard и Германии не придется забирать их у Бундесвера.

Напомним, что Германия не зависит от решений США в отношении передачи Украине боевых танков Leopard. Хотя Берлин и ведет переговоры по этому вопросу с партнерами.

В правительстве Германии исключают поставку Украине боевых танков Leopard без согласия Берлина. Ведь в противном случае это будет "незаконно".

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