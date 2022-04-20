Шольц розповів про план G7 направити на підтримку України 50 млрд євро

Канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками відеоконференції за участю лідерів західних країн заявив, що вважає можливим надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 млрд євро в рамках G7. Значна частина коштів вже направлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца щодо ситуації в Україні.

"У рамках нашого головування в "Групі семи" ми готові і активно допомагаємо уряду України відповідно до його прохання про надання фінансової допомоги в належному обсязі", - зазначив канцлер.

За його словами, зараз перед керівництвом країн стоїть завдання про надання всієї суми.

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