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Шольц: Путін прагне відновити стародавнє значення Росії. Наша мета - недопустити цього

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Четвер 05 травня 2022 17:23
Шольц: Путін прагне відновити стародавнє значення Росії. Наша мета - недопустити цього Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що президент Володимир Путін хоче відновити стародавнє значення Росії у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на інтерв'ю канцлера для Die bundesregierung.

За його словами, політика Путіна імперіалістична.

"Він бачить у сусідах Росії задній двір та хоче розширити свою територію та застосувати силу для переміщення кордонів", - сказав Шольц.

Також канцлер додав, що Путін несамовито намагається відновити стародавнє значення Росії у світі. Однак, він зазначив, що світ змінюється.

"Мета всіх нас - щоб він не виконав свій план і щоб Україна змогла захистити свою цілісність і суверенітет", - повідомив канцлер.

Раніше ми повідомляли, що Шольц закликав Путіна припинити війну в Україні та вивести війська.

Також ми писали, що Шольц назвав умову для зняття з Росії санкцій.

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