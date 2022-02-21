Шольц закликав Путіна до деескалації навколо України. Потім подзвонив Зеленському і Макрону

У понеділок, 21 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. В ході переговорів сторони обговорили ситуацію навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу канцлера Німеччини.

"На переговорах знову обговорювалася ситуація в Україні і навколо неї, а також розміщення російських військ на російсько-українському і білорусько-українському кордоні. Президент Путін також представив інформацію про сьогоднішнє засідання Ради Безпеки Росії", - йдеться в повідомленні.

Канцлер у свою чергу засудив рішення Росії визнати незалежність "ЛДНР", заявивши, що такий крок буде різко суперечити Мінським угодам і стане одностороннім порушенням цих угод з боку РФ.

Шольц також закликав Путіна до негайної деескалації і відведення сили від кордону з Україною. Він підкреслив, що зараз особливо важливо дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі і встановити ознаки розрядки. Росія несе тут особливу відповідальність.

У прес-службі додали, що зараз Шольц проводить консультації з партнерами, зокрема, з президентами Франції Еммануелем Макроном і України Володимиром Зеленським.