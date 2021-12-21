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Путін поскаржився новому канцлеру Німеччини на Україну

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Москва, Вівторок 21 грудня 2021 18:45
Путін поскаржився новому канцлеру Німеччини на Україну Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін та новий канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову ввечері 21 грудня. В ході переговорів російський президент поскаржився німецькій стороні на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Обговорити питання врегулювання конфлікту на Донбасі запропонував німецький канцлер. Путін у відповідь звинуватив українську сторону у невиконанні положень мінських домовленостей.

"Путін у деталях інформував про стан справ на цьому напрямку, зазначивши, зокрема, що Київ, як і раніше, наполегливо ухиляється від виконання своїх зобов'язань за мінськими домовленостями 2015 року, що, власне, заважає і можливому проведенню нового саміту в нормандському форматі", - йдеться в повідомленні прес-служби Кремля.

Нагадаємо, до цього відбулася розмова Путіна з президентом Франції, під час якої глава РФ назвав умову проведення нормандської зустрічі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський розповів, чи ще вірить в особисту зустріч з Путіним.

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