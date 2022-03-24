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Шольц закликав до постійного постачання зброї Україні

Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Німецький канцлер Олаф Шольц несподівано виступив за нарощування темпів постачання озброєння до України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ політика за мотивами саміту НАТО.

Шольц закликав посилити військово-технічну допомогу українським Збройний силам. На його думку, наразі необхідні "постійне постачання зброї до України".

Допомогти ЗСУ зброєю закликав і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він зазначив, що альянс має можливості збільшити постачання зброї.

Нагадаємо, в США заявили про намір надати Україні протикорабельні ракети. Ці засоби допоможуть українським захисникам протистояти ВМФ РФ.

До слова, Єнс Столтенберг зберіг посаду генерального секретаря НАТО ще на рік.

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Олаф Шольц