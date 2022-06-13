Шольц закликав до швидкої незалежності Німеччини від енергопостачань з РФ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав помилки у розв'язанні проблеми енергопостачань з Росії. Тепер ФРН має стати незалежною від імпорту енергоносіїв з РФ якомога швидше, але безпечно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
За його словами, стара формула про те, що Росія є надійним економічним партнером навіть у кризових ситуаціях, більше не застосовується.
Він також пообіцяв регіонам Німеччини підтримку в подоланні наслідків санкцій проти Росії.
"Нафтове ембарго не має призводити до величезних регіональних відмінностей у цінах на заправках. Для мене це питання солідарності", - сказав Шольц.
Плани Німеччини щодо створення терміналів СПГ набирають обертів, оскільки країна щосили намагається відмовитися від імпорту дешевшого газу з Росії у відповідь на напад Москви на Україну.
Нагадаємо, Німеччина зробила кроки з нарощування імпорту скрапленого природного газу (СПГ) для відмови від трубопровідного постачання з Росії. Країна орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU).
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