Шольц запропонував відмовитися від одностайності в ЄС при прийнятті окремих рішень

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Євросоюзу необхідно відмовитися від принципу одностайності при прийнятті рішень щодо зовнішньої політики, податків і санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца, яку наводить Reuters.
Він підкреслив, що на тлі майбутнього розширення в ЄС буде зростати розбіжність і необхідно перейти до системи "голосування більшістю".
"Там, де сьогодні потрібна одностайність, ризик того, що окрема країна скористається правом вето і завадить всім іншим просунутися вперед, зростає з кожною новою державою-членом. Тому я запропонував поступовий перехід до більшості голосів у загальній зовнішній політиці, а також в інших областях, таких як податкова політика - прекрасно розуміючи, що це матиме наслідки і для Німеччини", - розповів Шольц.
Також він зазначив, що допускає практику голосування більшістю під час прийняття рішень, де "особливо важливо, щоб ЄС виступав єдиним фронтом". Зокрема, це стосується санкційної політики і питань, пов'язаних з правами людини.
Нагадаємо, раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про необхідність перегляду принципу одностайного прийняття важливих рішень країнами-членами Євросоюзу.
Також ми писали, що, за словами глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, Євросоюзу потрібно прийняти реформи для того, щоб підготуватися до розширення блоку. Зокрема, необхідно скасувати одностайне прийняття рішень.
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