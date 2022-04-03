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Шольц пообіцяв нові санкції проти Росії за військові злочини в Україні

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв нові санкції від ЄС проти Росії за скоєні в Україні військові злочини. Глава німецького уряду запевнив, що наслідки обмежень відчує як Путін, так і його прихильники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.

"Вбивство мирних жителів - це військовий злочин, і ми повинні безжально розслідувати ці злочини, скоєні російськими збройними силами", - цитує видання заяву Шольца.

Німецький канцлер додав, що найближчим часом Німеччина з союзниками приймуть рішення про введення проти Росії нових санкцій. За його словами, обмеження відчує не тільки Володимир Путін, але і його оточення.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch почала документувати військові злочини, вчинені російськими окупантами в Україні.

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