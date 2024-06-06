Шольц смягчил позицию по поводу передачи Украине ракет Taurus

В ходе своей речи в немецком правительстве Шольц в очередной раз прокомментировал возможность передачи Украине Taurus.

Немецкий канцлер подчеркнул, что он несет ответственность, чтобы "каждый ребенок, который родился сегодня в Германии, не переживал войну в своей стране".

Он добавил, что перед любыми решениями насчет Taurus Германии следует провести консультации со своими союзниками.

"Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии", - отметил Шольц.