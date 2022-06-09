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Шольц про плани Росії в Україні: Путін ще не усвідомив свого провалу

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Четвер 09 червня 2022 16:45
Шольц про плани Росії в Україні: Путін ще не усвідомив свого провалу Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині вважають, що президент РФ Володимир Путін не може усвідомити початкову безнадійність своїх планів щодо війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Не зумівши захопити всю Україну і відвівши свої війська від Києва, він зараз бомбардує райони на сході, особливо Донбас, і, мабуть, вважає, що якщо він там все розбомбить, то потім це може стати частиною Російської імперії", - заявив Шольц, коментуючи плани Путіна.

За словами канцлера, економічні санкції, запроваджені через агресію РФ, вже починають обмежувати можливості розвитку Росії. Путін зможе позбутися санкцій лише у випадку, якщо він "виведе війська та домовиться про справедливий мир з Україною".

Нагадаємо, раніше Шольц заявляв, що Росія є головним винуватцем голоду, що насувається, у світі.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову.

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