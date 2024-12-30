ua en ru
Пн, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Шольц о падении самолета AZAL: война России затрагивает все больше невинных людей

Берлин, Понедельник 30 декабря 2024 19:44
UA EN RU
Шольц о падении самолета AZAL: война России затрагивает все больше невинных людей Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Падение самолета "Азербайджанских авиалиний" из-за российской ПВО показывает, что война России против Украины затрагивает все больше невиновных людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца в соцсети X.

"Жестокая война России против Украины затрагивает все больше и больше невинных людей - даже за пределами Украины. Об этом свидетельствует авиакатастрофа в Актау, которая должна быть полностью расследована. Наши мысли - с семьями погибших, а пострадавшим мы желаем скорейшего выздоровления", - отметил Шольц.

Россия сбила пассажирский самолет

Напомним, 25 декабря самолет "Азербайджанских авиалиний" летел из Баку в Грозный. Когда борт приблизился к Грозному, ему запретили совершить посадку. При этом по самолету отработала российская противовоздушная оборона, он был поврежден.

Даже после повреждения самолета россияне запретили ему совершать посадку. Поэтому пилоты были вынуждены лететь в Казахстан. Недалеко от казахстанского города Актау борт разбился.

Причастность России к падению пассажирского самолета уже подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он потребовал от россиян извинений, а также денежную компенсацию.

Детально о том, как такой инцидент может повлиять на отношения между двумя странами, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Азербайджан Война в Украине Олаф Шольц
NEWS
Сибига раскрыл детали визита в Дамаск
Сибига раскрыл детали визита в Дамаск
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта