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Подоляк про санкції проти Шредера: така доля чекає на кожного лобіста Путіна

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Четвер 19 травня 2022 20:24
Подоляк про санкції проти Шредера: така доля чекає на кожного лобіста Путіна Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Санкції проти Шредера є закономірною реакцією представників влади Німеччини та ЄС на лобізм путінських інтересів в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Європейські санкції та позбавлення особистих привілеїв - безславний кінець екс канцлера Німеччини Герхарда Шредера. В кінці завжди доводиться платити по рахунках. Зневага від власного народу та історії - така доля кожного лобіста путінського режиму в Європі", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше бюджетний комітет Бундестагу позбавив колишнього канцлера Герхарда Шредера деяких особливих прав. Санкції послідували у зв'язку з його підтримкою політики президента Росії Володимира Путіна.

Також ми писали, що Європарламент проголосував за введення санкцій проти екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера (СДПН). Резолюцію із закликом до ЄС підтримала переважна більшість депутатів.

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