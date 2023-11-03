RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц обсудил с Си Цзиньпином войну России против Украины

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер Германии Олаф Шольц провел видеоконференцию с лидером Китая Си Цзиньпином. Одной из тем обсуждений стала война России против Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

По его словам, в контексте войны в Украине лидеры двух стран пришли к согласию, что "ядерная война не должна вестись и никогда не может быть выиграна".

Также Шольц и Си Цзиньпин обсуждали войну Израиля с боевиками ХАМАС, отношения между Германией и Китаем и экономическое сотрудничество. 

При этом более детальных подробностей разговора Хебештрайт не раскрыл. 

Позиция Китая во войне в Украине

Напомним, Китай отказывается осуждать войну России против Украины. При этом Пекин поддерживает дипломатические отношения с Москвой. 

В то же время представитель Китая принимал участие в одной из встреч по украинской формуле мира, которую организовывала наша страна. 

Недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС ожидает от Китая поддержки украинской формулы мира

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайСи ЦзиньпиньОлаф Шольц