Шольц назвал условие для своего разговора с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил своих разговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. Правда, это может произойти при определенном условии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Tageszeitung.
По его словам, смысл говорить с Путиным будет тогда, "когда придет время".
"В любом случае, если Россия поймет, что диктуемого мира не будет, и Путин поймет, что он должен прекратить свою кампанию и вывести войска", - сказал он.
Канцлер напомнил, что разговаривал с Путиным по телефону в декабре 2022 года и не исключил подобных разговоров в будущем.
"Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что вы можете изменить ситуацию. Сейчас русская война говорит против этого. У меня было несколько разговоров с Путиным в прошлом, которые иногда воспринимались критично. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем. По инициативе украинского правительства есть дипломатические усилия на уровне советников по национальной безопасности, куда входят и страны глобального юга - это важно", - отметил он.
Он также повторил свой тезис о том, что Россия не должна выиграть эту войну и эта война не будет короткой.
"Нам еще долго придется поставлять оружие и боеприпасы в Украину", - констатировал Шольц.
Разговор Путина и Шольца
Канцлер Германии Олаф Шольц 2 декабря 2022 года провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда, в частности, лидеры обсудили войну в Украине. Тогда Путин выразил недовольство из-за поставок западного оружия в Украину и "призвал Германию пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий", а также попытался "оправдать" удары по критической инфраструктуре Украины.
Отметим, что Шольц уже не раз делал заявления по поводу войны в Украине. Например в июне 2022 года Шольц заявил, что Германия выступает против мирного договора между Украиной и Россией на условиях российского президента Владимира Путина, поскольку в этом вопросе "решает только Украина". До этого, в мае 2022 года Шольц призвал Путина прекратить войну в Украине и вывести войска. А буквально недавно, в апреле 2024 года, Шольц высказал убеждение в том, что Путин завершит войну тогда, когда поймет, что ее невозможно выиграть.
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