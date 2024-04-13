Шольц назвал условие для своего разговора с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил своих разговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. Правда, это может произойти при определенном условии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Tageszeitung .

По его словам, смысл говорить с Путиным будет тогда, "когда придет время".

"В любом случае, если Россия поймет, что диктуемого мира не будет, и Путин поймет, что он должен прекратить свою кампанию и вывести войска", - сказал он.

Канцлер напомнил, что разговаривал с Путиным по телефону в декабре 2022 года и не исключил подобных разговоров в будущем.

"Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что вы можете изменить ситуацию. Сейчас русская война говорит против этого. У меня было несколько разговоров с Путиным в прошлом, которые иногда воспринимались критично. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем. По инициативе украинского правительства есть дипломатические усилия на уровне советников по национальной безопасности, куда входят и страны глобального юга - это важно", - отметил он.

Он также повторил свой тезис о том, что Россия не должна выиграть эту войну и эта война не будет короткой.

"Нам еще долго придется поставлять оружие и боеприпасы в Украину", - констатировал Шольц.