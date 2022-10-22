Шольц назвал еще одну причину для отказа в поставке танков в Украину

По его словам, Германия круговыми поставками добилась того, что Чехия, Словения, Словакия и Греция уже поставили Украине более 100 советских танков. Украинская сторона может их использовать сразу, поскольку имеет для них необходимые запчасти и боеприпасы.

"Но факт остается фактом: вопрос о том, какое оружие мы поставляем, основывается на очень четком принципе - не действовать в одиночку… Мое впечатление от разговоров с гражданами: от 20 до 30% не согласны ни с политикой санкций, ни с поставками оружия. Среди них избиратели практически всех политических направлений - ХДС/ХСС, СвДП, "зеленых", а также СДПГ. Я спорю с сомневающимися и объясняю причины наших решений", - отметил Шольц.

Он добавил, что многие немцы считают взвешенный курс правительства правильным.

"Так что мнение очень широкое, мы не должны упускать это из виду, если мы хотим держаться вместе как общество", - добавил канцлер.