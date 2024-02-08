Шольц назвал четыре шага для союзников Украины, чтобы скорее завершить войну
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что могут предпринять западные страны, чтобы скорее завершить войну России против Украины. Его предложение состоит из четырех шагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
"Во-первых, мы должны продолжать оказывать поддержку. 1 февраля Совет ЕС принял решение выделить Украине дополнительно 54 млрд долларов в виде финансовой помощи в течение ближайших четырех лет. Это должно быть дополнено дополнительной военной помощью", - заявил он.
Канцлер призвал своих европейских коллег принять необходимые бюджетные решения.
"Как и США и другие страны, Германия готова предоставить Киеву долгосрочные обязательства и договоренности в сфере безопасности, чтобы Украина могла сдерживать и защищать себя от будущих российских атак. Будучи высокоразвитой промышленной страной и будущим членом ЕС, Украина сможет содержать хорошо оснащенную современную армию, если ей удастся отразить агрессию России. Такая перспектива повышает безопасность всех нас", - подчеркнул он.
Во-вторых, Запад должен продолжать двигаться в стратегическом ключе по обе стороны Атлантики.
"(Российский диктатор Владимир, - ред.) Путин пытается подорвать наше единство и настроить наших граждан против поддержки Украины", - подчеркнул он.
По словам Шольца, другие страны по всему миру внимательно следят за тем, можно ли использовать эти разногласия в своих интересах и смогут ли развернуться кампании по дезинформации,
"Мы должны доказать, что они ошибаются, убедив граждан по обе стороны Атлантики в том, что победа России сделает мир гораздо более опасным. Она также приведет к напряжению наших бюджетов и поставит под угрозу свободу и процветание каждого из нас", - заявил канцлер.
Он добавил, что Запад будет противостоять любым попыткам втянуть НАТО в войну с Россией.
"В-третьих, мы не видим себя в состоянии войны с Россией и не стремимся к конфронтации с ней. Мы будем противостоять любым попыткам втянуть Организацию Североатлантического договора в агрессивную войну России против Украины", - заявил чиновник.
В-четвертых, по его словам, коллективное сдерживание и оборона НАТО должны быть надежными.
"Чем быстрее Путин поймет, что мы в этом деле надолго, тем быстрее закончится война в Украине. Единственный способ, которым мы можем способствовать установлению прочного мира, - это наша поддержка, единство и решимость. Мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул Шольц.
Помощь Украине от Германии
Германия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.
31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.
Помимо этого министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заверил Украину в дальнейшей помощи и сотрудничестве в области здравоохранения.
Помимо этого Шольц заявлял, что Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов.
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