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Шольц назвав умову для передачі газової турбіни Росії

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Газова турбіна для трубопроводу "Північний потік-1" готова для використання. Росія може її отримати, якщо виявить бажання та надасть необхідну інформацію для транспортування.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні, 3 серпня, Шольц оглянув газову турбіну, яка зараз знаходить на заводі Siemens Energy у місті Мюльгайм-на-Рурі. Він зазначив, що вона готова для використання.

Канцлер звинуватив Росію у затримках із поверненням турбіни, яку раніше в обхід санкцій передала Канада.

"Невиконання контрактів на постачання газу не має жодних технічних причин", - сказав Шольц.

Він пояснив, що РФ лише потрібно сказати, що "вони хочуть отримати турбіну та надати необхідну митну інформацію для транспортування".

Нагадаємо, що 27 липня Росія знову зменшила постачання газу до Європи і пояснила це відключенням ще однієї турбіни.

Водночас у Німеччині запевняють, що турбіна Siemens готова до використання, але "Газпром" відмовляється її встановлювати.

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ГазпромРосійська ФедераціяСеверный потокОлаф Шольц