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Росія відмовляється використовувати газову турбіну, отриману від Канади в обхід санкцій

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Берлін, Понеділок 01 серпня 2022 16:01
Росія відмовляється використовувати газову турбіну, отриману від Канади в обхід санкцій Фото: РФ досі не використала газову турбіну для "Північного потоку-1" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Наталія Юрченко

Росія досі не використала газову турбіну для трубопроводу "Північний потік-1", яку їй передали в обхід санкцій. Таким чином РФ продовжує газовий шантаж Європи.

Про це заявив представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Фактом є те, що турбіну вже можна було б використовувати. І таким чином усунути уже знайомий привід не постачати стільки (газу - ред.), скільки можна було б постачати, з політичних причин", - сказав він.

При цьому він зазначає, що Німеччина не буде повідомляти місцезнаходження турбіни для безпеки.

За словами Бюхнера, компанія Siemens готова в будь-який момент передати турбіну російському "Газпрому". Проте процес не просувається далі з різних причин, і "вони є політичними".

Нагадаємо, Росія значно знизила поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-1". Причиною є відключення ще однієї турбіни через "несправність".

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