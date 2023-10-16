Шольц может посетить Израиль, - Bild

Канцлер Германии Олаф Шольц может в ближайшие дни посетить Израиль, который борется с террористами ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Сообщается, что визит может состояться в ближайшие несколько дней. Возможно, он пройдет уже завтра, 17 октября.

Отметим, что Израиль уже посещала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 13 октября. Там она встретилась с представителями правительства и родственниками похищенных гражданских лиц.

Напомним, что среди убитых и похищенных террористами ХАМАС есть и граждане Германии, освобождению которых федеральное правительство уделяет особое внимание.

Отметим, что США, Британия, Германия, Франция и Италия обнародовали совместное заявление, в котором выразили свою "непреклонную и единую" поддержку Израиля и осудили действия ХАМАСа.

Шольц также проводил телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне нападения боевиков ХАМАС.

К тому же, Германия разрешила ЦАХАЛ использовать два ударных дрона Heron TP для нанесения ударов по группировке ХАМАС.

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