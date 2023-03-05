Шольц о мирных переговорах с РФ: без украинцев не будет никаких решений

"Без украинцев не будет никаких решений", - заявил он.

Канцлер добавив, что российский диктатор Владимир Путин явно неправильно оценил "силу Украины", а также "единство всех друзей Украины" в противостоянии РФ.

"Очень трудно судить о том, что будет происходить в Украине дальше, но есть кое-что, что абсолютно ясно: мы будем продолжать поддерживать Украину финансовой и гуманитарной помощью, а также оружием", - заявил Шольц.

При этом он подчеркнул, что ответственность за прекращение войны в Украине лежит на Путине.

"На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понял, что он не добьется успеха со своим вторжением и империалистической агрессией и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров", - заявил Шольц.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов выразил свое мнение о переговорах с РФ.

Кроме того, Россия продолжает использовать россиян в качестве самой дешевой валюты на поле боя, игнорируя собственные потери.

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