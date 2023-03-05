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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц о мирных переговорах с РФ: без украинцев не будет никаких решений

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Война России зашла в тупик, который наносит огромный ущерб Украине. Однако партнеры не будут давить на украинцев, заставляя их идти на неудобные компромиссы.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN.

"Без украинцев не будет никаких решений", - заявил он.

Канцлер добавив, что российский диктатор Владимир Путин явно неправильно оценил "силу Украины", а также "единство всех друзей Украины" в противостоянии РФ.

"Очень трудно судить о том, что будет происходить в Украине дальше, но есть кое-что, что абсолютно ясно: мы будем продолжать поддерживать Украину финансовой и гуманитарной помощью, а также оружием", - заявил Шольц.

При этом он подчеркнул, что ответственность за прекращение войны в Украине лежит на Путине.

"На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понял, что он не добьется успеха со своим вторжением и империалистической агрессией и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров", - заявил Шольц.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов выразил свое мнение о переговорах с РФ.

Кроме того, Россия продолжает использовать россиян в качестве самой дешевой валюты на поле боя, игнорируя собственные потери.

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Олаф ШольцВойна России против УкраиныРоссийская Федерация