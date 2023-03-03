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Данилов о переговорах с РФ: можем говорить только о компенсации убытков

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Пятница 03 марта 2023 15:09
Данилов о переговорах с РФ: можем говорить только о компенсации убытков Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Сергей Пышкин

Украине нет смысла вести с Россией переговоры, поскольку соблюдение договора зависит от того, "с какой ноги встал царь". В то же время страна-оккупант должна будет заплатить за свои военные преступления.

Об этом в интервью сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"У нас уже был подписан договор между Украиной и Россией 31 мая 1997 года во времена Кучмы. Мы имели так называемый "большой договор". Мы с ними все это подписали, там было подтверждено нерушимость границ, закреплены принципы сотрудничества, отмечено уважение к законам одного государства к другому. Где тот договор? У них меняется ситуация, встал царь не с той ноги - и все, нет больше никаких договоров", - заявил секретарь СНБО.

Как отметил Данилов, единственная тема для переговоров с Россией, которую может поддержать Украина, это компенсация убытков, которые были нанесены российскими преступниками. Враг должен заплатить за все свои военные преступления.

"Но здесь есть другое дело: 500 детей, которых эти мерзавцы-террористы убили. Кто вернет им жизнь? Как мы можем измерить жизнь ребенка, которую забрал этот современный Гитлер? А мальчика или девочки без ручки, без ножки? Я бы задушил просто эту тварь", - добавляет Данилов.

Несмотря на призывы к переговорам с Россией, Украина и в дальнейшем будет уничтожать каждого оккупанта, пока российские военные не уйдут с нашей территории, после чего они все будут нести ответственность за содеянное.

"Все эти летчики, которые бомбят наши мирные города, они все будут за решеткой, все без исключения. Все эти командиры частей, которые отдают эти приказы, все они будут нести ответственность. Как в свое время немецкий народ нес искупление за Гитлера, так же россияне будут нести ответственность за этого подонка", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз скулил из-за переговоров с Украиной. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил министру наконец-то оценить реалии и продолжительность "3-дневной операции".

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