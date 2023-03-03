Данилов о переговорах с РФ: можем говорить только о компенсации убытков

Украине нет смысла вести с Россией переговоры, поскольку соблюдение договора зависит от того, "с какой ноги встал царь". В то же время страна-оккупант должна будет заплатить за свои военные преступления.

"У нас уже был подписан договор между Украиной и Россией 31 мая 1997 года во времена Кучмы. Мы имели так называемый "большой договор". Мы с ними все это подписали, там было подтверждено нерушимость границ, закреплены принципы сотрудничества, отмечено уважение к законам одного государства к другому. Где тот договор? У них меняется ситуация, встал царь не с той ноги - и все, нет больше никаких договоров", - заявил секретарь СНБО.

Как отметил Данилов, единственная тема для переговоров с Россией, которую может поддержать Украина, это компенсация убытков, которые были нанесены российскими преступниками. Враг должен заплатить за все свои военные преступления.

"Но здесь есть другое дело: 500 детей, которых эти мерзавцы-террористы убили. Кто вернет им жизнь? Как мы можем измерить жизнь ребенка, которую забрал этот современный Гитлер? А мальчика или девочки без ручки, без ножки? Я бы задушил просто эту тварь", - добавляет Данилов.

Несмотря на призывы к переговорам с Россией, Украина и в дальнейшем будет уничтожать каждого оккупанта, пока российские военные не уйдут с нашей территории, после чего они все будут нести ответственность за содеянное.

"Все эти летчики, которые бомбят наши мирные города, они все будут за решеткой, все без исключения. Все эти командиры частей, которые отдают эти приказы, все они будут нести ответственность. Как в свое время немецкий народ нес искупление за Гитлера, так же россияне будут нести ответственность за этого подонка", - отметил секретарь СНБО.