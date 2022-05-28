Шольц і Макрон закликали Путіна до прямих переговорів із Зеленським

Повідомляється, що бесіда тривала близько 80 хвилин. Шольц і Макрон закликали російського президента до негайного перемир'я і виведення військ з України, а також піти на прямі переговори з президентом України і знайти дипломатичне рішення.

Крім того, Шольц і Макрон позитивно оцінили поводження з українськими полоненими відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

"Президент Путін запевнив, що хоче дозволити експорт зерна з України, особливо по морю. Президент Путін пообіцяв, що відкриття мінного поясу, закладеного для захисту українських портів, щоб дозволити експорт зерна морським транспортом, не буде використовуватися Росією для наступальних дій", - йдеться в повідомленні.