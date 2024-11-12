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В Германии определились с датой внеочередных выборов, - Politico

Вторник 12 ноября 2024 13:55
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В Германии определились с датой внеочередных выборов, - Politico Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Законодатели, а также представители трех ведущих немецких политических партий определились с датой проведения внеочередных федеральных выборов. Новая дата стала компромиссом между левоцентристским канцлером Олафом Шольцом и лидером консервативной оппозиции Фридрихом Мерцом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Федеральные досрочные выборы в Германии состоятся 23 февраля 2025-го.

Предполагается, что канцлер Германии Олаф Шольц получит вотум доверия до конца декабря, что позволит провести новые выборы уже в феврале. На прошлой неделе его коалиция, которая состояла из трех партий, распалась после нескольких месяцев растущих противоречий. Основные разногласия касались расходов и путей поддержки ослабленной немецкой экономики.

Изначально канцлер намеревался провести вотум доверия уже 15 января, что позволило бы организовать новые выборы до конца марта. Однако, под давлением лидеров других политических сил, в частности Фридриха Мерца из Христианско-демократического союза (ХДС), глава правительства решил ускорить этот процесс, что в конце концов привело к установлению новой даты выборов.

Как пишет Bild, со ссылкой на источники в правительственных кругах, запросит у Бундестага вотум доверия 16 декабря.

Досрочные выборы в Германии

После распада коалиции Олаф Шольц заявил о готовности вынести вопрос доверия к правительству на рассмотрение Бундестага. Оппозиционные партии в Германии не исключают возможности создать коалицию с партией канцлера, но без его участия.

Подробнее о причинах проведения досрочных выборов в Германии и о возможных последствиях для Украины читайте в материале РБК-Украина.

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