Штайнмаєр заявив, що Німеччина постачатиме зброю Україні
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про готовність країни переглянути філософію безпеки, і наголосив, що Берлін буде поставляти зброю Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Штайнмаєра німецькому журналу Der Spiegel.
Він зазначив, що військові злочини армії РФ в Україні повинні бути розслідувані, а винуватців необхідно притягнути до відповідальності.
"Кожен, хто несе відповідальність за ці злочини, має зіткнутися з наслідками. У тому числі солдатів. У тому числі воєначальників. І, природно, тих, хто несе політичну відповідальність", - наголошує Штайнмаєр.
За словами президента Німеччини, після побачених світом військових злочинів, повернення до нормальних відносин з РФ бути не може.
Штайнмаєр заявив про солідарність країни з Україною і зазначив, що Берлін буде поставляти зброю для українських Збройних Сил.
Раніше президент Німеччини Штайнмаєр закликав до трибуналу щодо військових злочинів проти Володимира Путіна і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
Нагадаємо, перед цим Штайнмаєр заявив, що його підтримка "Північного потоку-2" була помилкою.
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