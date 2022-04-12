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Штайнмаєр заявив, що Німеччина постачатиме зброю Україні

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Вівторок 12 квітня 2022 23:57
Штайнмаєр заявив, що Німеччина постачатиме зброю Україні Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про готовність країни переглянути філософію безпеки, і наголосив, що Берлін буде поставляти зброю Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Штайнмаєра німецькому журналу Der Spiegel.

Він зазначив, що військові злочини армії РФ в Україні повинні бути розслідувані, а винуватців необхідно притягнути до відповідальності.

"Кожен, хто несе відповідальність за ці злочини, має зіткнутися з наслідками. У тому числі солдатів. У тому числі воєначальників. І, природно, тих, хто несе політичну відповідальність", - наголошує Штайнмаєр.

За словами президента Німеччини, після побачених світом військових злочинів, повернення до нормальних відносин з РФ бути не може.

Штайнмаєр заявив про солідарність країни з Україною і зазначив, що Берлін буде поставляти зброю для українських Збройних Сил.

Раніше президент Німеччини Штайнмаєр закликав до трибуналу щодо військових злочинів проти Володимира Путіна і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Нагадаємо, перед цим Штайнмаєр заявив, що його підтримка "Північного потоку-2" була помилкою.

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