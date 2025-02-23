Шольц не будет участвовать в коалиционных переговорах с ХДС
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не будет представлять Социал-демократическую партию Германии на коалиционных переговорах с Христианско-демократическим союзом, который победил на выборах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild и tagesschau.
"Я не буду главным переговорщиком от СДПГ", - сказал Шольц в эфире телеканалов ARD и ZDF.
Канцлер добавил, что и сам не будет участвовать в этой возможной будущей коалиции.
"Для меня вполне понятно, что я подал заявку на должность федерального канцлера, а не на любую другую должность в правительстве", - подчеркнул он.
Действующий министр обороны Борис Писториус, которого ранее в СДПГ называли вероятным преемником Шольца, заявил, что партия готова говорить о формировании правительства с ХДС, а сам он видит себя участником этих переговоров в роли лидера партии.
Решение об этом могут принять на партийных комитетах уже завтра.
"Партия решит, с какой командой мы пойдем в ближайшие месяцы и годы", - заявил Писториус.
Выборы в Бундестаг
В воскресенье, 23 февраля, в Германии состоялись внеочередные парламентские выборы. Они были объявлены после развала коалиции, которая состояла из СДПГ, партии Свободных демократов и "Зеленых".
На выборах, по результатам экзитполов, побеждает партия ХДС, лидером которой является Фридрих Мерц, а СДПГ занимает третье место. На втором месте может оказаться ультраправая "Альтернатива для Германии", которая имеет пророссийский уклон.
Подробнее о первых прогнозах и возможных результатах голосования в Германии - в материале РБК-Украина.
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