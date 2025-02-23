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Шольц не будет участвовать в коалиционных переговорах с ХДС

Германия, Воскресенье 23 февраля 2025 22:25
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Шольц не будет участвовать в коалиционных переговорах с ХДС Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не будет представлять Социал-демократическую партию Германии на коалиционных переговорах с Христианско-демократическим союзом, который победил на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild и tagesschau.

"Я не буду главным переговорщиком от СДПГ", - сказал Шольц в эфире телеканалов ARD и ZDF.

Канцлер добавил, что и сам не будет участвовать в этой возможной будущей коалиции.

"Для меня вполне понятно, что я подал заявку на должность федерального канцлера, а не на любую другую должность в правительстве", - подчеркнул он.

Действующий министр обороны Борис Писториус, которого ранее в СДПГ называли вероятным преемником Шольца, заявил, что партия готова говорить о формировании правительства с ХДС, а сам он видит себя участником этих переговоров в роли лидера партии.

Решение об этом могут принять на партийных комитетах уже завтра.

"Партия решит, с какой командой мы пойдем в ближайшие месяцы и годы", - заявил Писториус.

Выборы в Бундестаг

В воскресенье, 23 февраля, в Германии состоялись внеочередные парламентские выборы. Они были объявлены после развала коалиции, которая состояла из СДПГ, партии Свободных демократов и "Зеленых".

На выборах, по результатам экзитполов, побеждает партия ХДС, лидером которой является Фридрих Мерц, а СДПГ занимает третье место. На втором месте может оказаться ультраправая "Альтернатива для Германии", которая имеет пророссийский уклон.

Подробнее о первых прогнозах и возможных результатах голосования в Германии - в материале РБК-Украина.

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Выборы в Германии Бундестаг Олаф Шольц
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