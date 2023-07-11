Шольц анонсировал заявление G7 о гарантиях безопасности для Украины

Страны G7 выступят с совместным заявлением о гарантиях безопасности для Украины в первый день саммита НАТО в Вильнюсе, 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал совместное заявление стран G7 (Франция, США, Британия, Германия, Япония, Италия, Канада) об обязательствах по безопасности для Украины.

"Для нас изначально важно, чтобы для Украины были обязательства по безопасности, которые могут быть эффективными после достижения мира. Страны G7 сделают совместное заявление, чтобы выразить это", - сказал канцлер Германии.

Гарантии безопасности для Украины

Помимо приглашения к членству в НАТО Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Вчера Politico сообщало, что группа западных союзников в НАТО проводит переговоры в последнюю минуту о завершении подготовки декларации по гарантиям безопасности для Украины перед саммитом.

Тем временем Financial Times отмечало, что на саммите, вероятно, будет принята своеобразная многосторонняя декларация по отдельным обязательствам стран по Украине.

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