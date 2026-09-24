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"Шокированы этим злом": Зеленский отреагировал на нападение украинца в монастыре в Польше

19:42 24.09.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украинец убил священника и ранил еще четырех человек в монастыре сестер-бенедиктинок в польском Ярославе. Президент Украины Владимир Зеленский осудил преступление и требует тщательного расследования дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Зеленский отреагировал на преступление в Ярославе

Глава государства отметил, что это было "ужасное преступление в аббатстве сестер-бенедиктинок в Ярославе, совершенное гражданином Украины. Шокированы этим злом".

Зеленский заявил о том, что известно о гибели священника и ранении еще нескольких человек.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - говорит он.

Президент уверен, что виновный должен понести полную ответственность перед законом. Зеленский рассчитывает на скорейшее и тщательное расследование всех обстоятельств.

"Больно, что люди способны на такие ужасные преступления. Правосудие должно взять гору", - заметил он.

Нападение в монастыре

Ножовое нападение произошло утром 24 сентября на территории монастыря в Подкарпатском воеводстве Польши.

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что мужчина нанес ножевые ранения четырем мужчинам и женщине", - сообщили в полиции.

Один из пострадавших мужчин скончался. Еще двое находятся в критическом состоянии.

Ранее РБК-Украина писало, что в польском Замброве 39-летнюю гражданку Украины депортируют из страны. Она в состоянии алкогольного опьянения искусала полицейского.

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