"Шокированы этим злом": Зеленский отреагировал на нападение украинца в монастыре в Польше

Зеленский отреагировал на преступление в Ярославе

Глава государства отметил, что это было "ужасное преступление в аббатстве сестер-бенедиктинок в Ярославе, совершенное гражданином Украины. Шокированы этим злом".

Зеленский заявил о том, что известно о гибели священника и ранении еще нескольких человек.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - говорит он.

Президент уверен, что виновный должен понести полную ответственность перед законом. Зеленский рассчитывает на скорейшее и тщательное расследование всех обстоятельств.

"Больно, что люди способны на такие ужасные преступления. Правосудие должно взять гору", - заметил он.

Нападение в монастыре

Ножовое нападение произошло утром 24 сентября на территории монастыря в Подкарпатском воеводстве Польши.

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что мужчина нанес ножевые ранения четырем мужчинам и женщине", - сообщили в полиции.

Один из пострадавших мужчин скончался. Еще двое находятся в критическом состоянии.