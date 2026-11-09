RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

"Шоколадного" вперед: ГУР показало, как россияне гонят африканских наемников на смерть

16:16 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: россияне гонят африканских наемников на смерть (t.me/DIUkraine)

Российские захватчики используют завербованных иностранцев, в том числе граждан африканских стран, как живой щит при передвижении в зоне поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР Минобороны Украины.

Украинским разведчикам удалось перехватить разговор окупантов из состава 39-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ.

В радиоперехвате командир российского подразделения дает четкие инструкции подчиненному, приказывая пускать впереди себя африканского наемника в киллзоне (участок местности, находящийся под плотным огневым контролем противника).

"По тропинке, по тропинке иди все время: спокойно иди, воздух слушай - "шоколадного" впереди себя пускай. Метрах в двадцати пусть идет. Если что, будешь подсказывать ему голосом", - проинструктировал командир окупантов.

В ГУР подчеркнули, что этот случай является очередной иллюстрацией отношения российских оккупантов к иностранным гражданам. Для военного руководства РФ привлеченные иностранцы являются ничем иным, как расходным материалом.

Напомним, российские оккупанты привлекают к штурмовым действиям на Гуляйпольском направлении завербованных наемников из стран Африки и Азии.

Отметим, африканские военнопленные обратились к участникам саммита Россия-Африка с призывом повлиять на российские власти, чтобы они могли вернуться домой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГУРВойна в Украине