"Шоколадного" вперед: ГУР показало, как россияне гонят африканских наемников на смерть

Российские захватчики используют завербованных иностранцев, в том числе граждан африканских стран, как живой щит при передвижении в зоне поражения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР Минобороны Украины.
Украинским разведчикам удалось перехватить разговор окупантов из состава 39-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ.
В радиоперехвате командир российского подразделения дает четкие инструкции подчиненному, приказывая пускать впереди себя африканского наемника в киллзоне (участок местности, находящийся под плотным огневым контролем противника).
"По тропинке, по тропинке иди все время: спокойно иди, воздух слушай - "шоколадного" впереди себя пускай. Метрах в двадцати пусть идет. Если что, будешь подсказывать ему голосом", - проинструктировал командир окупантов.
В ГУР подчеркнули, что этот случай является очередной иллюстрацией отношения российских оккупантов к иностранным гражданам. Для военного руководства РФ привлеченные иностранцы являются ничем иным, как расходным материалом.
Напомним, российские оккупанты привлекают к штурмовым действиям на Гуляйпольском направлении завербованных наемников из стран Африки и Азии.
Отметим, африканские военнопленные обратились к участникам саммита Россия-Африка с призывом повлиять на российские власти, чтобы они могли вернуться домой.