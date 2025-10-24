RU

Шоколадный шик: Оля Полякова покорила элегантным образом в трендовом оттенке

Оля Полякова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Оля Полякова поразила эффектным образом в самом модном оттенке осени. Артистка выбрала элегантный монохромный лук в глубоком шоколадно-коричневом цвете - одном из главных трендов сезона.

Подробнее про этот образ рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала певица

Полякова позирует в слегка приталенном жакете с классическими лацканами,  накладными карманами и длинными рукавами. К нему звезда подобрала строгий низ - длинное платье, которое выгодно подчеркивает фигуру.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Образ дополняет глубокое декольте с оригинальной декоративной деталью в виде трех круглых элементов в тон костюма.

Полякова завершила лук стильными аксессуарами: тонкой цепочкой, массивными золотистыми украшениями и структурированной сумкой-то насыщенного бордового цвета.

Певица выбрала монохромный лук (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Дополнили образ изящные слингбеки золотистого оттенка на небольшом каблуке.

Монохромное сочетание разных фактур в пределах одного цвета создает впечатление гармонии и силы - именно такой баланс между женственностью и уверенностью показала Полякова в своем новом стильном образе.

Полякова показала эффектный лук (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Почему коричневый - главный цвет осени и зимы 2025-2026

Коричневый  бесспорный фаворит этого осенне-зимнего сезона. Именно он стал новой базой гардероба, вытеснив классический черный и серый.

Во-первых, шоколадные и кофейные оттенки смотрятся элегантно и дорого, придают образу глубины и сдержанный шик. Дизайнеры называют его "новым черным" - универсальным цветом, сочетающимся практически со всем.

Оля Полякова показала, как носить коричневый цвет (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Во-вторых, теплые коричневые тона создают ощущение комфорта и стабильности, что особенно актуально осенью. Они прекрасно смотрятся в тотал-луках и гармонично сочетаются с трендовыми цветами сезона - бордовым, молочным, хаки и золотом.

Кроме того, коричневый цвет имеет множество оттенков - от светло-бежевого до глубокого шоколадного или цвета ржавчины. Это позволяет создавать как классические, так и более смелые образы.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

