Шок в футболе: тренер "Ман Сити" Гвардиола разводится после 30 лет брака

Развод после трех десятилетий

Известный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и его жена Кристина Серра официально разрывают отношения после почти 30 лет вместе. Супруги воспитали троих детей, а их брак длился с 2014 года.

Сначала разрыв называли "мирным", однако по сообщениям европейских медиа, сейчас он описывается как "корректный", но далекий от теплоты.

Слухи и причины напряженности

Испанская пресса писала о вероятном романе Гвардиолы с 28-летней женщиной ливанского происхождения, который якобы начался еще в конце 2021 года.

В СМИ даже появлялись сообщения, что она переехала в Манчестер, а пару видели вместе в Дубае и США во время клубного чемпионата мира.

Официального подтверждения этим слухам нет, однако история развода одного из самых успешных тренеров современности остается резонансной.

Что известно о процессе

Пеп и Кристина познакомились еще в 1994 году, но узаконили отношения только в 2014-м. Последние годы они жили отдельно: Серра в Испании, Гвардиола в Великобритании.

Супруги даже пользовались услугами одного адвоката, чтобы избежать судебных тяжб, однако источники указывают, что их отношения из "дружеских" превратились в "сердечные" и лишены прежней близости.

Инсайдеры сообщают, что окончательное оформление развода может состояться уже в ближайшее время.

Повлияет ли это на "Манчестер Сити"

Британские медиа пишут, что личные проблемы тренера совпали с его худшим спадом во главе клуба за последние годы. Высказываются опасения, что развод может сказаться на старте нового сезона.

Гвардиола ранее заявил, что планирует покинуть "Сити" после завершения контракта в 2027 году, чтобы "сосредоточиться на себе".